Das Gute zuerst: Die Eltern in Rheinland-Pfalz sind froh, dass das mutierte Virus in der Freiburger Kita noch vor der geplanten Grundschulöffnung am Montag entdeckt wurde. So könne man die Notbremse ziehen und sicherheitshalber noch abwarten, betont Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. "Im Vorfeld auf Nummer sicher zu gehen, ist immer einfacher als mittendrin wieder zurückzurudern."

Dass die betroffene Kita gar nicht in Rheinland-Pfalz, sondern im badischen Freiburg liegt, findet er zweitrangig: "Es ist das Nachbarland und wir sind ja nicht abgekoppelt durch'n Sicherheitszaun oder sonstwas, sondern wir sind offen. Und was in Baden-Württemberg passiert ist, kann bei uns auch passieren."

Vielleicht sei es auch längst passiert, nur noch nicht bemerkt worden, fügt er hinzu. Darum findet Schladweiler die politische Entscheidung, die Öffnung der Grundschulen abzusagen, richtig. Die traurige Kehrseite sei aber:

"Viele, viele Eltern sind teilweise schon über die Maßen so weit überlastet. (…) Irgendwann ist auch der beste Nerv eines Vaters oder einer Mutter dahin." Reiner Schladweiler, rheinland-pfälzischer Elternsprecher

Die wenigsten Eltern fühlten sich der Aufgabe gewachsen, Ersatzlehrer zu spielen, schon gar nicht monatelang. "Immer hat man gesagt, zwei Wochen, dann wieder zwei Wochen und und und. Das zieht sich jetzt schon so eine lange Zeit."

Darum müsse wirklich bald die Öffnung kommen - bei kleinstmöglichem Gesundheitsrisiko für alle Beteiligten. Konkrete Vorschläge, zum Beispiel Luftfilter kombiniert mit Plexiglasscheiben, habe man schon vor Monaten per Petition an höchster Stelle eingereicht, betont der rheinland-pfälzische Elternsprecher. Mit einem solchen kompletten Konzept zu öffnen, "das wäre für die Eltern, Kinder und Lehrkräfte endlich mal der richtige Schritt."