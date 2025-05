Elon Musk bekommt eigene Stadt: Wird er jetzt noch mächtiger?

per Mail teilen

Der Firmensitz von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX in Texas wird zur Stadt. Ihr Name: Starbase . Am 3. Mai haben die Mitglieder der kleinen Gemeinde Boca Chica für die Gründung der Stadt gestimmt.

Starbase liegt am Golf von Mexiko, fünf Kilometer entfernt von der Grenze zu Mexiko. Die Anlage dort dient als Fabrik und als wichtiger Startplatz für das Raketenprogramm von SpaceX.

Große Musk-Büste am Stadt-Eingang von Starbase

Schon am Eingang der Stadt wird man von einer drei Meter hohen Büste von Elon Musk begrüßt. "Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man in 'Musk-Country' ist", sagt ARD-Korrespondentin Nina Barth in SWR Aktuell.

Die Büste hat derzeit ein großes Pflaster auf der Wange von Elon Musk. Offensichtlich haben Menschen, die keine Musk-Fans sind, diese Büste beschädigt - jetzt hat sie ein pinkes Pflaster auf der Wange kleben.

Ohne Zustimmung von Musk dürfte in Starbase nichts gehen

Natürlich müsse sich Musk in seiner Stadt an die Gesetze von Texas halten, allerdings könne eine Stadt viel selbst entscheiden, beispielsweise, wo gebaut werden darf. Elon Musk werde übrigens nicht Bürgermeister von Starbase. "Das wird ein Vizepräsident von SpaceX", so unsere Korrespondentin. "Außerdem werden zwei leitende Angestellte von SpaceX zu Stadträten."

Elon Musk hat also keine offizielle Funktion, aber wir können davon ausgehen, dass nichts ohne seine Zustimmung in dieser neu gegründeten Stadt passiert.

Wie sehr die Stadt Starbase von Elon Musk die Menschen in der Umgebung polarisiert, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Korrespondentin Nina Barth gesprochen.