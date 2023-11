Eli Lilly ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt, gemessen am Börsenwert von mehr als 500 Milliarden Dollar – sogar derzeit das wertvollste Unternehmen weltweit. Gemessen am Jahresumsatz zählt es nicht zu den ganz großen wie Pfizer, Roche oder Bayer – bewegt sich da in der Größenordnung von Boehringer Ingelheim oder Merck aus Darmstadt. In den USA hat das Unternehmen seinen Sitz in Indianapolis, seinen Deutschlandsitz in Bad Homburg sowie eine Produktion in Schleswig-Holstein.