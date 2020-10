per Mail teilen

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strom hat gefordert, dass bei einem drohenden erneuten Shutdown in der Corona-Krise Sterbebegleitungen und Beerdigungen im Familienkreis möglich bleiben müssten. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun sagte Bedord-Strohm: "Wenn das Leben zu Ende geht, wenn Menschen sterben, müssen sie in jeden Falle Zugang haben zu menschlicher Begleitung." Bedford-Strohm kritisierte, dass im Frühjahr sterbende Menschen aus Angst vor einer Corona-Infektion häufig allein gelassen wurden.