Eisenbahnromantik pur: 150 Jahre Schwarzwaldbahn

149 Kilometer Wald, Berge und Seen - die Schwarzwaldbahn fährt eine Route, an der man sich kaum sattsehen kann. Vor 150 Jahren wurde der Abschnitt zwischen Villingen und Donaueschingen freigegeben. Aber während sich etwa der Glacier Express in der Schweiz zum echten Touristenmagnet entwickelt hat, sieht das bei der Schwarzwaldbahn ein bisschen anders aus. Für den SWR-Bahnexperten Harald Kirchner liegt das an der besseren Vermarktung der Eidgenossen: "Die Schweiz hat von vornherein auf Marketing gesetzt. Der Glacier Express ist für Touristen gemacht worden." Dabei muss sich die Schwarzwaldbahn nicht verstecken: Welche Ingenieurskunst in ihren Bau eingeflossen ist und was man alles am Wegesrand bestaunen kann - das erklärt Bahnexperte Kirchner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.