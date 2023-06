Lecker und gesund: Wie man Fruchteis zu Hause ohne großen Aufwand selbst zubereitet

Eis selbst zumachen ist eine Alternative zur Industrieware. Worauf es bei der Zubereitung ankommt, erklärt Ernährungsberaterin Anna Dandekar im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

SWR Aktuell: Eis machen, das klingt nach Aufwand. Muss ich mir eine teure Eismaschine kaufen?

Anna Dandekar: Nein. Absolut nicht. Ich nutze für mein Rezept den Standmixer. Das ist für mich eines der praktischsten Geräte im Haushalt, vor allem wenn man gesund kochen möchte. Man tut die Zutaten in die Schüssel und den Rest macht der Standmixer. Meistens ist das auch viel günstiger, als wenn man das fertige Produkt im Supermarkt kauft. Zum Beispiel: Smoothies, Mandelmilch oder Eis. Deshalb lohnt sich die Anschaffung eines Hochleistungsmixers. Ansonsten kann man auch auf einen Pürierstab zurückgreifen.

SWR Aktuell: Was ist das beste Eisrezept?

Dandekar: Mein Grundrezept für super gesundes, superleckeres und super einfaches Eis geht so: reife Bananen in Scheiben schneiden und einfrieren. Die kommen dann tiefgefroren in den Hochleistungsmixer. Am besten lässt man die Bananen kurz antauen, dann geht es leichter. Dann kann man diese Eismasse nach Wunsch mit Geschmack versetzen. Für Vanilleeis fügt man etwas frische Vanille hinzu, für Erdbeereis nimmt man noch gefrorene Erdbeeren mit in den Mixer. Wichtig ist es, die gefrorenen Bananen zu einer geschmeidigen und cremigen Masse zu mixen. Dann schmeckt das ganz genauso lecker wie aus der Eisdiele. Dieses Rezept nennt sich "Nice-Creme".

SWR Aktuell: Da kommt keine Milch und auch keine Sahne hinein?

Dandekar: Genau. Es sind nur Früchte. Wenn man Erdbeeren hineintut, bekommt man ein total leckeres Erdbeereis, hat aber nur Bananen und Erdbeeren gegessen. Gesünder geht es gar nicht.

SWR Aktuell: Und wer keine Bananen mag, aber Schokolade und Vanille zu langweilig findet: Welches Rezept empfehlen Sie dann?

Dandekar: Man schmeckt die Banane bei diesem Eis gar nicht so stark heraus. Aber als Alternative habe ich ein ganz tolles Rezept: Das ist Rote Bete und Rosmarin. Man mixt beides in die Bananencreme und dann schmeckt man die Banane gar nicht heraus. Dann hat man eine abgefahrene Eissorte.

SWR Aktuell: Wie lange ist selbstgemachtes Eis haltbar?

Dandekar: Das kommt ganz auf die Zutaten an. Wenn man nur Früchte verwendet, hält sich das ganze länger. Nutzt man Milchprodukte oder Eier sollte man das Eis innerhalb von einer Woche aufbrauchen, am besten sogar innerhalb von wenigen Tagen.