Die Bund-Länder-Konferenz hat beschlossen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen auch Einschränken im Einzelhandel mit sich bringen. Bei Ladenflächen bis 800 Quadratmeter soll je zehn Quadratmeter nur noch ein Kunde zulässig sein. Der Handelsverband und Einzelhändler kritisieren diese Regelungen.

Wie können die hohen Infektionszahlen gesenkt werden? Damit haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit der Kanzlerin beraten. Eine Maßnahme sind Neuregelungen auch für den stationären Einzelhandel in Einkaufszentren und Innenstädten. In Läden die größer sind als 800 Quadratmetern darf sich nur noch ein Kunde je 20 Quadratmeter aufhalten. Abweichungen können Länder zulassen, die eine Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen haben.

Einzelhändler, wie Franz Bernhard Wagener, der in Baden-Baden mehrere Kaufhäuser betreibt, kritisieren die Maßnahmen als überzogen. Im SWR sagte Wagener: "Die Konsequenz wird sein, dass die Menschen bis draußen auf die Straße stehen, in einer langen Schlage." Das seien Verhältnisse wir in der früheren DDR, so Wagener. Er bezweifele, dass die Menschen diese Maßnahmen - gerade in der Vorweihnachtszeit, in der sehr viel eingekauft werde - akzeptieren werden.

"Förderprogramm für Amazon"

Wagener überlege, ob es überhaupt noch Sinn mache, die Geschäfte geöffnet zu lassen. Die Umsatzeinbrüche längen jetzt bereits bei bis zu 70 Prozent. "Das, was sich die Politiker da ausgedacht haben, ist das größte Förderprogramm für Amazon und andere Onliner", kritisierte der Baden-Badener Unternehmer. Denen werde jetzt "der Rote Teppich ausgerollt." Den zum Teil alteingesessenen Firmen, die zu Leistungsträgern gehörten, schalte man "den Strom ab".

Wagener sagte, er könne die Sorge der Länderchefs und der Kanzlerin verstehen. Die Frage sei nur, an welchen "Rädchen" gedreht werde. Hier sei jedoch "überdreht" worden, so der Kaufhauschef.