Die Zahl der Toten nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion steigt weiter. Inzwischen ist von mehr als 20.000 Menschen die Rede, die ums Leben gekommen sind. Doch die Einsatzkräfte haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Überlebende zu finden. Im Katastrophengebiet arbeiten auch 50 Einsatzkräfte aus Deutschland mit einer Rettungshundestaffel. Jürgen Schart, Präsident des Bundesverbands Rettungshunde, sagt, "die Hunde sind so ausgebildet, dass sie in der Regel lebende Personen anzeigen." Anschließend komme technisches Gerät zum Einsatz, mit dem man Atemgeräusche und Herzschläge feststellen könne. Das Herausholen der Menschen aus den Trümmern sei dann mit großem technischen Aufwand verbunden. Bislang hätten die Einsatzkräfte mit ihrer Rettungshundestaffel vier Menschen retten können.

Wie groß die emotionale Belastung im Katastrophengebiet ist, erläutert der Präsident des Bundesverbands Rettungshunde im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.