Einmal Bohnen bitte - Saatgut in der Bibliothek ausleihen

In ganz Deutschland bieten immer mehr Büchereien Saatgut zum „Ausleihen“ an. Sie wollen Lust machen aufs Gärtnern, und sie wollen dazu beitragen, die Vielfalt unserer Nutzpflanzen zu erhalten – auch die Stadtbibliothek Filderstadt. Wir haben mit der Leiterin Petra Rösner und dem Gärtner Ingo Hubl gesprochen.

Außerdem berichten wir über Forschung zur Rettung der Koalas in Australien – und über ein Schutzprojekt für Wildkatzen in Deutschland.

Und uns beschäftigt die Klimakrise: Wir fragen, warum sie Frauen härter trifft als Männer. Wir erklären, weshalb Dänemark jetzt CO2 im Meeresboden speichert. Und wir vergleichen Luft-Wärmepumpen mit Erdwärmepumpen.

Eine Sendung von Stefanie Peyk, 09.03.2023