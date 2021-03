per Mail teilen

Mehrere Bundesländer befürworten kontaktloses Reisen ++ In Rheinland-Pfalz darf die Außengastronomie unter Auflagen öffnen ++ Nur wenige Gastronomen in Speyer und Landau machen auf ++ Neuverschuldung steigt 2021 auf 240 Milliarden Euro ++ Mark Branson soll neuer Bafin-Chef werden ++ VW-Aktie erneut an der Dax-Spitze.