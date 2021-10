Einheitsbotschafterin Lena Endesfelder: "Deutschland ist unterschiedlich – und darauf können wir stolz sein!"

per Mail teilen

Als Deutschland wiedervereinigt wurde, war Lena Endesfelder aus Mehring bei Trier noch gar nicht geboren. Sie fühlt sich als "gesamtdeutsches Kind", wie die Juniorchefin eines Familien-Weinguts in SWR Aktuell betonte: "Ich kenne es gar nicht anders!" Lena Endesfelder ist Einheitsbotschafterin für ihr Bundesland beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, den diesmal Sachsen-Anhalt in Halle ausrichtet. Ihre Botschaft lautet: "Deutschland ist unterschiedlich und darauf können wir stolz sein!" Was das für sie bedeutet, hat sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt.