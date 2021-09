Einheitlicher USB-C-Anschluss: Experte rechnet mit Streit zwischen Apple und der EU

In Europa verkaufte Smartphones, Tablets, Lautsprecher, Videokonsolen und Kameras sollen in Zukunft alle einheitlich einen USB-C-Anschluss haben. Das will die EU-Kommission erreichen. Außerdem sollen sie mit Ladegeräten unterschiedlicher Hersteller kompatibel sein. Darüber hinaus soll bei neuen Geräten nicht automatisch ein Ladegerät beigepackt sein. So könne man insgesamt jedes Jahr 1000 Tonnen Elektroschrott vermeiden. Dem müssen noch das Europaparlament und die Länder zustimmen. Anschließend soll die Industrie noch zwei Jahre Zeit für die Anpassung bekommen.

Alexander Fanta, Brüssel-Korrespondent von netzpolitik.org, spricht im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler von einer "Zeitenwende" und glaubt, dass die Entscheidung noch für viele Konflikte zwischen dem Apple-Konzern und der EU sorgen wird.