"Einfach mal was schönes" - Kitsch und Kritik am Patriarchat

Schauspielerin und Regisseurin Karoline Herfurth bringt schon ihren zweiten Film in diesem Jahr an den Start. Im März erst lief ihr mehrfach durch Corona verschobener Film "Wunderschön" monatelang sehr erfolgreich in den Kinos, nun legt sie nach mit der nächsten romantischen Komödie: "Einfach mal was schönes" hat Filmkritikerin Anna Wollner gesehen und im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies geht es sowohl um die kitschigen Stellen dieses Werks als auch die Kritik am Patriarchat, das noch immer Frauen vorschreiben will, was es bedeutet, eine Mutter zu sein.