Familienministerin Franziska Giffey (SPD) ist zurückgetreten. Offenbar will die FU Berlin ihr den Doktortitel nun doch entziehen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Regierungsmitglied in einer Plagiatsaffäre zurücktritt. Und wer sich mit einer Promotion schmückt, sollte auf so etwas vorbereitet sein, findet unsere Kolumnistin Katharina Krüger.