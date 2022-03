per Mail teilen

Die Preise steigen - egal, ob an der Tankstelle, im Supermarkt oder beim Heizen. Schuld daran ist nicht nur die Inflation, sondern auch der Krieg in der Ukraine. Unsere Kolumnistin Katharina Krüger hat sich die Preise genauer angesehen - nicht im Geschäft, sondern in der Sprachgeschichte.