Was man sagt, was man schreibt oder postet, das kann in Afghanistan das Schicksal bestimmen. Worte sind wichtig. Und ein Wort ist in dieser Woche hier in Deutschland im Zusammenhang mit den Ereignissen in Kabul besonders häufig gefallen: Ortskräfte. Die Helferinnen und Helfer der Deutschen fürchten um ihr Leben und um das ihrer Familien. Ob sie das Land rechtzeitig verlassen können und in Deutschland Schutz finden, ist ungewiss. Unsere Kolumnistin Katharina Krüger, die für uns jede Woche ein Wort seziert, nimmt sich diesmal das Wort "Ortskraft" vor.