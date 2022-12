per Mail teilen

Regelmäßig macht sich Katharina Krüger in ihrer Kolumne hier Gedanken um ein Wort, das die Woche geprägt hat. In der Woche vorm Fest, in der viele wie gebannt aufs Smartphone gestarrt haben, um die Zustellung der bestellten Geschenke zu verfolgen, hat sie sich einem Wort gewidmet, das wir gar nicht gern hörent: Lieferengpass