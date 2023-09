Es war die Woche der Klausuren: Das Kabinett hat sich nach Meseberg zurückgezogen, in Dresden war die FDP-Bundestagsfraktion in Klausur, in Berlin die Linksfraktion und im Hochsauerland die Union.

Unsere Kolumnistin Katharina Krüger hat sich angesehen, wie man am besten Klausur macht.