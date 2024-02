per Mail teilen

Der Lokführerstreik war gerade zu Ende, da haben auch schon das Bodenpersonal an Flughäfen, außerdem Ärztinnen und Ärzte die Arbeit niedergelegt. Gefolgt vom Personal im Nahverkehr. Die Gewerkschaften geben sich gerade die Klinke in die Hand und die dauernden Streiks nerven. Stimmt, findet auch Katharina Krüger, aber gerade deshalb sollte man sich anschauen, was es mit dem Wort Gewerkschaft eigentlich auf sich hat.