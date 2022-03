per Mail teilen

Die Kanzlerkandidaten Scholz und Baerbock von SPD und Grünen haben die ARD-Wahlarena in dieser Woche schon absolviert. Kommenden Mittwoch stellt sich auch Armin Laschet von der CDU den Fragen der Zuschauenden in der Wahlarena. In dieser Arena geht es aber zum Glück friedlicher zu als noch zu anderen Zeiten, wie unsere Kolumnistin Katharina Krüger kommentiert.