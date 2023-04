per Mail teilen

In der vergangenen Woche hat das Abitur begonnen - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Nordrhein-Westfalen aber hat es eine Panne gegeben, die Abi-Prüfungen mussten von Mittwoch auf heute Freitag verschoben werden – und zwar, weil die nicht überall die Schulen die Klausuren herunterladen konnten. Unsere Kolumnistin Katharina Krüger fühlt und ärgert sich mit den Abiturientinnen und Abiturienten.