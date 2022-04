Eine Frau, eiin Wort: Urlaub

per Mail teilen

Nach Kritik an ihrem Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist Familienministerin Spiegel zurückgetreten. Dabei ging es unter anderem um einen Urlaub, über den sie widersprüchliche Angaben gemacht hatte.

Urlaub - das klingt so frei und unbeschwert, aber das Wort hat es in sich, sagt unsere Kolumnistin Katharina Krüger.