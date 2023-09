Ein toter Wolf ist ein guter Wolf: Weidetierhalter protestieren

Der Wolf ist für Naturschützer ein wichtiger Teil der Natur. Für Weidetierhalter nicht, sie wollen, dass der Wolf in Deutschland einfacher und schneller abgeschossen werden kann. Sie fürchten um ihre Tiere. Einige haben auch schon Wolfsangriffe erlebt und dabei Teile ihrer Herden verloren. Heute zünden die Weidetierhalter in ganz Europa Mahnfeuer an - auch in Baden-Württemberg. Wendelin Schmücker hat im Norden Niedersachsens 600 Schafe und er ist Vorsitzender des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt er, dass "eine Kulturlandschaft keine Wölfe braucht".