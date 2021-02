per Mail teilen

Das amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX will zum Jahresende zum ersten Mal Touristen ins Weltall schicken – und jeder kann dabei sein. Denn ein US-Milliardär hat die erste Reise gebucht und er verschenkt drei weitere Plätze an Bord. Wie man dabei sein kann, verraten wir dir in den Wirtschaftsnews.