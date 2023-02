Ein Jahr nach Ukraine-Kriegsbeginn: Wo steht die Friedensbewegung?

Als Russland vor einem Jahr seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann, demonstrierten viele Menschen auf den Straßen für Frieden. Am Vorabend des Jahrestags des russischen Überfalls ist am Brandenburger Tor in Berlin wieder eine große Friedensdemo angemeldet. Allerdings werden deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet als vor einem Jahr. Gernot Lennert ist Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -Gegner in Rheinland-Pfalz - und auch er hat das Abflauen der Friedensbewegungen beobachtet: "Es ist schwieriger geworden, gemeinsame Aktionen herzustellen." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt er, was die Gründe für diese Schwierigkeiten sind.