Ein Jahr nach der Flut im Ahrtal: "Wir wollen den Jahrestag als Familie erleben!"

Kommende Woche ist die Flutkatastrophe im Ahrtal genau ein Jahr her. Die Folgen werden die Menschen dort noch viele Jahre beschäftigen. Der SWR berichtet in den nächsten Tagen ausführlich über die Flut und die Folgen. Auch schon am Samstag in der Live-Sendung "Gemeinsam stAHRk - Zusammenhalt im Ahrtal". Dann werden viele Menschen zu Wort kommen, deren Leben in der Flutnacht verändert wurde. Auch Andy Neumann, Kriminalbeamter, Musiker und Autor. Er hat die Flut zusammen mit seiner Familie erlebt und den Spiegel-Bestseller "Es war doch nur Regen!? - Protokoll einer Katastrophe" geschrieben. Andy Neumann sagte in SWR Aktuell: "Wir wollen den Jahrestag als Familie zu Hause erleben. Dann werden wir sehen, was der Tag und die Nacht ein Jahr nach der Katastrophe mit uns macht." Die Neumanns wohnen wieder in ihrem Haus, die Handwerker sind fast fertig, der Garten muss noch gemacht werden. Wie Andy Neumann die Idee kam, ein Buch zu schreiben und Einnahmen daraus zu spenden, darüber hat er mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.