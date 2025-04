Ein Ei zu Ostern - oder vielleicht zwei? Wann es für den Körper gefährlich wird

per Mail teilen

Eier sind gesund. Doch wer zu hohe Cholesterinwerte hat, sollte beim Verzehr vorsichtig sein, sagt der Arzt und Journalist Lother Zimmermann.

Gefährdet seien Menschen mit einer Fettstoffwechselstörung, warnt der Mediziner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser. Als Konsequenz sammele sich Cholesterin in den Blutgefäßen an, Entzündungen seien möglich, Verstopfungen nicht auszuschließen. Die Folge könnte ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall sein.

Cholesterinwert nur zu 20 Prozent von Ernährung abhängig

Wer als gesunder Mensch gerade zu Ostern mal ein Ei zu viel isst, müsse sich keine Sorgen machen, ergänzt Lothar Zimmermann. Bei zu hohen Cholesterinwerten reiche eine Änderung der Essgewohnheit - also beispielsweise weniger fetthaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen - allerdings nicht aus. Da der Cholesterinwert nur zu 20 Prozent durch die Ernährung beeinflusst werde, gehe an der Einnahme von Medikamenten kein Weg vorbei.

Gesunde Ernährung: Eier gehören dazu - aber in Maßen

Für Menschen ohne Fettstoffwechselstörung sind Eier "ein tolles Lebensmittel", sagt der Arzt und Journalist. "Sie enthalten Vitamine und Mineralstoffe." Trotzdem rät er dazu, die Richtlinie der Deutschen Herzstiftung zu berücksichtigen und nicht mehr als zwei bis drei Eier pro Woche zu essen.

Wer trotzdem an Ostern etwas über die Stränge geschlagen hat, sollte sich bewegen. Dadurch könne man den Cholesterinwert senken. "Letztendlich ist es eine sehr individuelle Sache. Jeder muss für sich herausfinden, was einen am besten durchs Alter trägt. Es wirkt alles im Körper zusammen. Deshalb sollte man ganzheitlich denken."