Ehrenamt beim Weissen Ring: Was es braucht, um Verbrechensopfern zu helfen

Bundesweit engagieren sich 2700 Menschen ehrenamtlich beim Weissen Ring. 277 davon in Baden-Württemberg. Aber es könnten viel mehr sein und gerne auch jünger als 60 Jahre. Wer sich für diese Arbeit interessiert, der sollte vor allem eines mitbringen: "Die Freude am Umgang mit Menschen", sagt der Landesvorsitzende Hartmut Grasmück in SWR Aktuell. Außerdem wichtig: "Ein bisschen Lebenserfahrung. Und die Fähigkeit, sich in die Lage eines Verbrechensopfers hineinzuversetzen." Denn darum geht es beim Weissen Ring in der Hauptsache: Unterstützung und Hilfe für Opfer von Straftaten, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. "Alles andere bekommen Sie durch Fortbildung und Sie sind ja auch nicht allein, sondern im Team tätig – und da hilft man sich gegenseitig." Für welche Altersgruppen die ehrenamtliche Mitarbeit bei dem gemeinnützigen Verein geeignet ist und wie die Betreuung von Verbrechensopfern konkret aussieht, darüber hat Hartmut Grasmück mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.