Ebling (SPD): Bewegungsgipfel in Mainz soll Menschen motivieren

Wer sich zu wenig bewegt, bekommt häufig Rückenschmerzen oder Gewichtsprobleme. Damit fangen die körperlichen Beschwerden aber meistens erst an. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will gegensteuern und veranstaltet deshalb heute den ersten Bewegungsgipfel. Es nehmen Vertreterinnen und Vertreter von Sportverbänden teil, aber auch die kommunalen Spitzenverbände. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister, Michael Ebling (SPD), wie die Menschen zu mehr Bewegung motiviert werden sollen.