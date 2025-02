E-Mobilität im Stau: Was das Festhalten am Verbrenner-Auto bedeutet

per Mail teilen

Porsche hat es angekündigt, VW und Audi könnten laut Medienberichten nachziehen und länger als geplant Verbrenner-Autos bauen. Ein Grund: Zu wenige Menschen kaufen E-Autos. Warum die E-Mobilität in Deutschland so stockt, ob diese Rolle rückwärts der Autobauer jetzt das Aus fürs Verbrenner-Aus ab 2035 bedeutet und vor allem wie wir uns als Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen diesem Hin und Her verhalten sollten, das ordnet uns Bernadett Glosch, Klimaschutzexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ein.

Außerdem: Gehen Wirtschaft und Klima doch zusammen?

Und: Das Geld für die Transformation könnte von den Superreichen kommen, sagt die Klima-Allianz.

Das Umweltmagazin mit Janina Schreiber, 20.02.2025