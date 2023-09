E-Autos: So effektiv können die Akkus recycelt werden

Die Technik, die in Elektroautos steckt, wird immer wieder hinterfragt. Oft wird bemängelt, dass vor allem die Gewinnung der Rohstoffe für die Batterie-Fertigung umweltschädlich ist. Besonders Nickel, Kobalt und Lithium stehen da in der Kritik. In Magdeburg wird heute die erste Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Autoakkus in Deutschland eröffnet und der Recycling-Prozess funktioniert im Prinzip schon sehr gut, sagt Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion. Dennoch gebe es noch Verbesserungspotenzial. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt sie außerdem, warum es auch unabhängig von der Rohstoffgewinnung sinnvoll ist, solche Akkus zu recyceln.