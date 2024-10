per Mail teilen

Ein TV-Duell während des US-Wahlkampfs ist normalerweise ein heftiger Schlagabtausch zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten. Bei den Vize-Kandidaten, Tim Walz und JD Vance, ging es am Abend weitaus gesitteter zu, als das noch bei Donald Trump und Kamala Harris der Fall war. Das sagt Sarah Wagner, Politologin an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. Wer ihrer Meinung nach das Duell gewonnen hat, das erklärt sie im Interview.