DTB-Vize zum Fall Djokovic: Australisches Hin und Her "ist kritikwürdig”

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic sitzt in einem Quarantäne-Hotel in Australien. Statt des Siegertreppchens bei den Australian Open droht ihm die Abschiebung aus dem Land, weil er nicht gegen Corona geimpft ist. Eine Ausnahmegenehmigung erkennen die australische Behörden nicht an. Über den Fall Djokovic hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Tennis Bundes (DTB) Dirk Hordorff gesprochen. Er findet, dass die australischen Behörden sich unprofessionell verhalten haben.