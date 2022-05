Drogen, Faulheit, Antriebslosigkeit: Studie widerlegt Vorurteile zum bedingungslosen Grundeinkommen

Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist für viele Menschen ein Traum – bisher gibt es das allerdings nur in Modellprojekten. Damit irgendwann mehr Menschen davon profitieren können, startet heute in Berlin ein Volksbegehren. Auch in Österreich gibt es ähnliche Initiativen. Michael Bohmayer hat den Verein "Mein Grundeinkommen" vor acht Jahren initiiert. Und er begleitet eine wissenschaftliche Langzeitstudie zum Pilotprojekt, die der Verein gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung durchführt. Der Verein sammelt per Crowdfunding Geld und immer wenn 12.000 Euro zusammenkommen, verlost er für ein Jahr ein Grundeinkommen von monatlich 1.000 Euro – mit positiven Folgen, wie Michael Bohmayer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern betont.