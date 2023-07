DRK wirbt um Freiwillige: "Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Menschen über 27 Jahren"

per Mail teilen

Das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz sucht freiwillige Mitarbeiter – vor allem im medizinischen Bereich, aber nicht nur. Es gebe auch Stellen, die das DRK teils ganz neu geschaffen habe, etwa ein Freiwilliges Soziales Jahr im digitalen Bereich, aber auch für Hausnotrufe oder das Gebäudemanagement brauche es Freiwillige.

Dabei wende sich die Kampagne nicht nur an junge Menschen, die zum Beispiel gerade die Schule abgeschlossen hätten, sondern auch an Menschen über 27 Jahren, sagt die Bildungsreferentin im Team Freiwilligendienst des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz, Sandra Schollmeyer, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.