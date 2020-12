Das Deutsche Rote Kreuz bietet ab sofort als Partner des baden-württembergischen Sozialministeriums Corona-Schnelltests an verschiedenen Orten im Land an. Hier können sich Menschen testen lassen, bevor sie zu Weihnachten zum Beispiel ihre Verwandten besuchen.

"Es ist keine flächendeckende Aktion", sagt Udo Bangerter im SWR. Er ist Sprecher des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg. Das habe mit den Kapazitäten zu tun, die zur Verfügung stünden. "Das wird sehr viel mit Freiwilligen, Ehrenamtlichen gemacht", so Bangerter. So gebe es entlang des Rheins, wie auch in Böblingen oder Heidelberg keine Schnelltest-Stationen des DRK.

Eine Liste mit allen Stationen in Baden-Württemberg hat das Sozialministerium veröffentlicht.

Schnelltest - nur für Menschen ohne Corona-typische Symptome

"Der Schnelltest ist für Menschen, die keine Symptome haben", sagt Bangerter. Wer Corona-typische Symptome habe, der solle sich in sofort Quarantäne begeben und einen "PCR-Test" machen. Dieser biete auch mehr Sicherheit, als die Antigen-Schnelltests.

Hohe Nachfrage erwartet

Wer sich testen lassen möchte, sollte sich möglichst vorher einen Termin besorgen. "Wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Schnelltests", sagt der DRK-Sprecher. In einigen Fällen seien durch die vielen Voranmeldungen die Kapazitäten bereits ausgeschöpft.