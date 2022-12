DRK-Rettungsdienstleiter vor Silvesternacht: Wir sind sehr angespannt

Nach zwei Jahren Pandemie freuen sich viele darauf, an Silvester endlich wieder im größeren Freundeskreis zusammenzukommen und den Jahreswechsel ausgelassen zu feiern. Weniger freudig schaut man in den Notaufnahmen der Kliniken und bei den Rettungsdiensten auf den Jahreswechsel: "Wir sind sehr angespannt", sagte Michael Wucherer, Leiter des DRK-Rettungsdienst Esslingen-Nürtingen, in SWR Aktuell: "Es gibt kein Böllerverbot, es gibt kein Versammlungsverbot – deshalb rechnen wir mit sehr vielen Einsätzen." Angesichts des Personalmangels eine große Herausforderung: "Auch wir haben deutlich spürbar eine Grippewelle und sehr viele Krankmeldungen, die wir kompensieren müssen." Zu einem Engpass in der Versorgung werde es allerdings nicht kommen, sagte Rettungsdienstleiter Michael Wucherer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.