Malu Dreyer (SPD) steht in Rheinland-Pfalz die zweite Legislatur-Periode in Folge an der Spitze einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP. Für sie sind Vorab-Gespräche der kleineren Koalitionspartner kein Problem. Sie sagt aber auch klar, wie es nicht laufen kann.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht nach der Bundestagswahl das Mandat für die Regierungsbildung ganz klar bei der SPD. "Die Menschen wollen Olaf Scholz als Kanzler – das haben sie mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht", sagte Dreyer im Radioprogramm SWR Aktuell. Sie habe zwar Verständnis dafür, dass der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), sich am Wahlabend "zu retten versucht" habe, aber die SPD sei stärkste Kraft geworden. Streitpunkt Steuerpolitik Differenzen in einer möglichen Ampel-Koalition könnte es in der Steuerpolitik geben, sagte Dreyer: "Sicherlich ist das Thema Steuerpolitik ein Thema, wo es sehr unterschiedliche Meinungen zwischen den Parteien gibt." Dreyer, die selbst als Ministerpräsidentin einem Bündnis mit Grünen und FDP vorsteht, sieht darin aber kein Ausschlusskriterium. "Natürlich ist vollkommen klar: Nicht jeder kann alles umsetzen, was im Wahlprogramm steht. Aber natürlich müssen Kernthemen erkennbar sein. Das ist das Geheimnis jeder Koalition, dass sich die Partner auch wiedererkennen können."