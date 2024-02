Dreifache SUV-Parkgebühren in Paris: Warum das kein Modell für Deutschland ist

per Mail teilen

Die französische Hauptstadt Paris erhöht ab September die Parkgebühren für SUVs und größere Autos um das dreifache - und zwar nicht für Anwohner, sondern für Besucher. Bei einer Bürgerbefragung haben sich 54 Prozent der Menschen in Paris dafür ausgesprochen.

In Deutschland gibt es schon Sympathie für diese Idee: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat dem "Tagesspiegel" gesagt, der Trend zu immer größeren und schwereren Autos halte an, deshalb fände auch er eine Preisstaffelung der Parkgebühren nach Länge der Fahrzeuge gut.

Höhere Parkgebühren für SUV: In Tübingen schon durchgesetzt

Tübingen hat schon höhere Parkgebühren für SUVs durchgesetzt, und zwar für die Anwohner, dort kostet ein Parkausweis für einen SUV 180 statt 120 Euro im Jahr. Ein Vorbild für Deutschland werde dieses Modell aber nicht werden, sagte der Ehren-Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, im SWR. " Wir haben hier in Deutschland eine ganz andere Situation ", eine 11-Millionen-Metropole wie Paris gebe es bei uns gar nicht.

Was Landberg an der Diskussion wundere, sei, dass man in Deutschland immer gegen mehr Bürokratie sei. " Wenn es um das Auto geht, kann es aber gar nicht genug Bürokratie sein ", sagte Landsberg.

Welchen Einfluss Parkgebühren auf den Autokauf haben und wie man Städte sinnvoll entlasten kann, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Gerd Landsberg.