FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann: Meinung zu Impfpflicht geändert, weil Lage anders ist

Wenn der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert, wird es aus den wenigsten Parteien einheitliche Stimmen geben. Auch innerhalb der FDP gibt es Befürworter, strikte Gegner und Abgeordnete, die eine eingeschränkte Impfpflicht wollen. Der Arzt und FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann erklärt im SWR-Aktuell-Gespräch mit Jonathan Hadem, warum er seine Haltung zur Impfpflicht geändert hat.

SWR: Wieso eigentlich erst eine Impfpflicht ab 50?

Andrew Ullmann: Wenn wir Maßnahmen ergreifen in der Politik, gerade wenn es um die Impfnachweispflicht geht, müssen die Maßnahmen angemessen und verhältnismäßig sein. Und gerade in den Krankenhäusern haben wir die Erfahrung gemacht, und auch die Statistik belegt das eindeutig, dass vor allem Menschen, die ungeimpft sind an Covid 19 erkrankt sind, und ab dem Alter von 50 deutlich mehr auf der Intensivstation liegen als jüngere Patienten. Und das ist da eine zielgerichtete Intervention, die auch dann sehr effektiv ist.

Ihr Vorschlag beinhaltet ja zwei Maßnahmen: Einmal die verpflichtende Impfung ab 50, und dann ein verpflichtendes professionelles und persönliches Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften. Könnte ein solches Gespräch wirklich jemanden überzeugen, der sich nach jetzt zwei Jahren Pandemie mittlerweile immer noch nicht überzeugen hat lassen?

Die Gruppe der Ungeimpften ist sehr unterschiedlich. Das sind nicht nur Impfgegner, sondern auch Unentschlossene - und Menschen, die Sorgen und Ängste wegen dieser Impfstoffe haben. Es gibt ja in der Zwischenzeit einige verschiedene Impfstoffe, auch unterschiedlicher Basis, ob Vektor oder RNA, und auch demnächst ab Februar auch noch ein Protein-basierter Impfstoff. Das sind Aufklärungen, die dringendst notwendig sind. Denn wenn man im Internet herumschaut, bei YouTube, Telegram und wie die alle heißen, ist es sehr erschreckend, welche Falschnachrichten dort unterwegs sind. Und deshalb ist es auch sehr sinnvoll, diese Menschen noch zu erreichen. Und möglicherweise erreichen wir dann auch etwas ganz Besonderes - das kann ich jetzt natürlich nicht vorhersagen: Es ist meine größte Hoffnung, dass wir die Lücke schließen, die wir noch haben, damit wir durch den nächsten Winter auch gut durchkommen.

Und trotzdem findet ihr Vorschlag zwar Zustimmung bei Mitgliedern anderer Fraktionen, etwa bei den Grünen, aber nicht in der kompletten eigenen Fraktion. FDP-Vizechef Kubicki will mit seinem Antrag eine Impfpflicht komplett verhindern. Wie gespalten ist die FDP in dieser Frage?

Ich würde gar nicht sagen, dass wir gespalten sind. Denn die Argumente sowohl der Kolleginnen und Kollegen, die eine Impfpflicht ablehnen, sind sehr valide, aber auch die Argumente der Kolleginnen und Kollegen, die eine allgemeine Impfpflicht fordern, sind ebenfalls valide. Deswegen diskutieren wir auch heute im Bundestag. Von einer gespaltenen FDP sind wir weit weg. Das sind normale Prozesse, die wir in der Politik ja kennen, um in der Diskussion untereinander die beste Lösung zu finden. Übrigens haben alle demokratische Parteien vor den Wahlen eine Impfpflicht abgelehnt. Und wenn Sie das „Spaltung“ nennen, sind die anderen Parteien mindestens genauso gespalten. Das sind ja unterschiedliche Auffassungen, wie wir jetzt durch diese Krise kommen. Und da ringen wir jetzt um eine Lösung im Bundestag. Und das ist Demokratie. Und ich bin eigentlich stolz, ein Teil davon zu sein,

Dass sich Ihre Partei aber überhaupt mit einer Impfpflicht anfreunden kann, das wäre vor einem Jahr eigentlich noch völlig undenkbar gewesen. Das haben Sie auch gerade schon angesprochen. Was hat denn letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, dass zumindest ein Teil der Liberalen die Meinung geändert hat?

Ich kann zumindest sagen, was es bei mir ausgelöst hat, warum ich meine Meinung geändert habe. Ich habe ja sogar noch vor den Wahlen gesagt: Das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf, die Impfpflicht einzuführen. Das kam auch dann im Koalitionsvertrag nicht vor. Aber die Datenlage hat sich geändert. Auf einmal war offenbar die Delta-Variante ganz prävalent, hat in unserem Land für sehr viele stationäre Aufnahmen gesorgt, hat für Überforderung in den Krankenhäusern in Sachsen, in Thüringen, in Oberbayern gesorgt. Und das hat meine Meinung geändert, wo ich mich entschieden habe: Wir müssen jetzt noch andere Lösungen finden, damit sich das nicht wiederholt. Es kann nicht sein, dass intensivpflichtige Patienten durch das Land geflogen werden.