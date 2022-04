"Downton Abbey" kommt wieder in die Kinos: Wie groß ist die Begeisterung?

Fünf Jahre, sechs Staffeln, 52 Folgen lang haben Zuschauer in aller Welt die britische Serie "Downton Abbey" mit großer Begeisterung verfolgt. 2016 war damit zunächst Schluss. Umso größer die Freunde der Fans, als Ende 2019 ein Downton-Spielfilm in die Kinos kam. Endlich gab es ein Wiedersehen mit den noblen Lordschaften eines britischen Herrenhauses und ihrer Dienerschaft. Die komplette Stamm-Besetzung war mit dabei. So ist es nun auch beim zweiten "Downton Abbey“-Film, der heute in die deutschen Kinos kommt: Er heißt "Eine neue Ära".

Über die Downton-Abbey-Begeisterung hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit London-Korrespondentin Gabi Biesinger gesprochen.