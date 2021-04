Wie werden sich zehn Milliarden Menschen ernähren? Von gezüchteten Zellen von Tieren und Pflanzen, erzählt Prof. Oliver Stengel. Kommt das Ende der Landwirtschaft? Ausserdem: Veganer Lachs. Klimafolgen: seltener Schnee in den Alpen, schwere Sandstürme in China und illegale Brunnen bedrohen Naturschutzgebiet in Spanien, Dazu extraterrestrische Probleme: wir brauchen Umweltschutzgesetze im Weltall! Eine Sendung von Axel Weiß mehr...