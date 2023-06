Der zweitlängste Fluss Europas: Wie es der Donau im Klimawandel geht

Die Donau ist nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch zehn Länder, so viele wie kein anderer Fluss der Welt. In Donaueschingen im Südwesten Baden-Württembergs entspringt der Strom durch den Zusammenfluss der Quellflüsse Brigach und Breg. Am 29. Juni hat die Donau ihren großen Tag – seit fast 20 Jahren: Am "Tag der Donau" wird auf die Herausforderungen für den Fluss aufmerksam gemacht. Die Wasserqualität gerade in Deutschland und Österreich sei relativ gut. Sie fließe aber durch einen stark verbauten Flusslauf mit vielen Staustufen, sagte Bernd Cyffka von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Donauforschung. "Das Bild ändert sich im Donau-Unterlauf, da haben wir etwas schlechtere Wasserqualität aber einen etwas natürlicher fließenden Fluss."

Wie die Donau für die Zukunft fit gemacht werden soll und was schon getan wurde, um den Zustand der Donau zu verbessern, bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Bernd Cyffka.