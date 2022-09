Weitere Themen:

Gaspreis so billig wie zuletzt im Juli ++ ifo-Geschäftsklima: UnternehmerInnen schauen trübe in die nächsten Monate ++ VDV und Allianz pro Schiene fordern: „Schneller mehr Bahnstrecken reaktivieren!“ ++ Rechtsruck in Italien: Sorge an den Aktienmärkten.