In den Medien und in vielen Köpfen gelten sie als unterdrückt, arm

und abhängig - oft mit Konflikten und Gewalt konfrontiert. Die

Realität auf dem afrikanischen Kontinent ist für viele Afrikanerinnen

längst ein andere: Sie prägen die Politik ihres Landes, kämpfen an

vorderster Front für Frieden und Freiheit, sind Umwelt-Aktivistinnen,

führen Weltwirtschaftsorganisationen an und prägen internationale

Schönheitsideale. Zeit für eine Replik. mehr...