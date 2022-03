Diversity-Tag: Warum Frauen sich beim Thema Geld weniger zutrauen als Männer

per Mail teilen

Frauen engagieren sich am Aktienmarkt und bei sonstigen Finanzaktivitäten zum Vermögensaufbau weniger stark als Männer. Das hat eine Studie des ZEW Mannheim ergeben.

Laut Wirtschaftsforschungsinstitut liegt das zum einen an tatsächlichen Lücken im Finanzwissen von Frauen, zum anderen aber auch am mangelnden Selbstvertrauen. Frauen schätzen ihr Finanzwissen häufig geringer ein, als es tatsächlich ist.

HerMoney erreicht "Millionen Frauen jedes Jahr"

Anne Connelly, Gründerin und Chefin von HerMoney will gegensteuern, weil die herkömmlichen Publikationen zu 80 Prozent von Männern gelesen würden. Mit ihrem Finanzportal habe sie dagegen eine Plattform geschaffen, die in Form und Inhalt auf die weiblichen Interessen zugeschnitten sei. "Das tun wir mit großem Erfolg. Wir erreichen Millionen Frauen jedes Jahr." Als Zielgruppe nennt sie Frauen, die "in der Mitte ihres Lebens" stehen.

"Frauen stellen Fragen und wollen Antworten"

Die Herangehensweise an Finanzthemen sei zwischen den Geschlechtern unterschiedlich. "Frauen stellen Fragen und wollen Antworten. Männer geben bevorzugt Statements ab." Als Grund nennt die HerMoney-Chefin, dass sich Männer häufig nicht die Blöße geben wollten, wenn sie etwas nicht verstanden hätten. Frauen handelten anders. "Deshalb bieten wir Veranstaltungen für Frauen an, wo wir einen geschützten Raum haben und so sein können wie wir wollen."

Eherecht als "böses Erwachen" bei Finanzen

Anne Connelly appelliert an alle Frauen, sich mit Geld- und Finanzfragen auseinanderzusetzen. Kenntnisse seien auch in einer Beziehung wichtig. Als einen Grund führt sie an, dass sich die Scheidungsgesetze geändert hätten. "Das war für viele Frauen nach 2008/2009 ein böses Erwachen. Deshalb ist es essentiell, dass man sich da heute Gedanken macht."