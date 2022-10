Ditzinger Schulleiter zum Lehrermangel: "Geregelter Unterricht ist fast nicht mehr möglich"

Die Schulen in Baden-Württemberg leiden weiter unter einem eklatanten Lehrermangel. Die Unterversorgung an ausgebildetem Personal bestehe zwar bereits seit langem, sei in diesem Jahr aber besonders gravierend, berichtet der Schulleiter der Theodor-Heuglin-Gemeinschaftsschule in Ditzingen, Jörg Fröscher, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt. Teilweise sei es so schlimm, dass ein geregelter Unterricht unmöglich werde. Welche Ursachen hinter dem Lehrermangel stecken und welche Lösungen Fröscher kurz- wie langfristig sieht, hören Sie ebenfalls im Interview.