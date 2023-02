Dispokredit: Wie man nicht in die Schuldenfalle tappt

Jeder siebte Verbraucher in Deutschland hat in letzter Zeit sein Konto überzogen oder einen teuren Dispokredit in Anspruch genommen. Das zeigt eine Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Die Hälfte der Betroffenen sagt: Schuld sind die höheren Lebenshaltungs- und Energiekosten. Reiner Saleth von der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart kennt diese Probleme: "Im Regelfall kommen zu uns diejenigen, die keinen Dispokredit haben, weil er schon gekündigt ist. Die Menschen melden sich relativ spät, wenn die Sache schon gekippt ist." Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, gibt es aber auch Taktiken und Ratschläge - die verrät der Experte im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.