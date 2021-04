In der Corona-Pandemie veröffentlicht das Robert Koch-Institut jeden Tag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Diesen Wert nimmt die Politik als Grundlage, um über Lockerungen oder Verschärfungen der Maßnahmen zu entscheiden. Für den Virologen Klaus Stöhr sind diese Daten nicht aussagekräftig genug. Der ehemaligen Leiter des Globalen Influenza-Programms und SARS-Forschungs-Koordinator der Weltgesundheits-Organisation (WHO) fordert in einem offenen Brief an den Bundestag und den Bundespräsidenten die Einbeziehung der Krankheitslast. Darunter versteht man, dass Menschen nicht zur Arbeit gehen und schlimmstenfalls ins Krankenhaus kommen. Erst wenn diese Faktoren berücksichtigt würden, könnten valide Aussagen über die Schwere des Verlaufs der Corona-Pandemie gemacht werden. Außerdem müssten Wohnort, Alter und soziale Herkunft von Covid19-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden, in die Statistik einfließen, ergänzt Klaus Stöhr. Diese Daten machten eine wirksame Virus-Bekämpfung möglich. Welche Reaktionen der Virologe bislang auf seine Forderung erhalten hat, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.