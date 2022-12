Digitalpolitikerin Domscheit-Berg: Nicht Datenschutz, sondern schlechte Infrastruktur bremst die Digitalisierung

per Mail teilen

Wie kommt Deutschland bei der Digitalisierung voran? Darüber spricht heute der Digitalgipfel der Bundesregierung. Nach Ansicht der Linken-Politikern Anke Domscheit-Berg ist in Deutschland dabei nicht der strenge Datenschutz das Problem, sondern der schleppende Ausbau der Infrastruktur: „Dass wir die Funklöcher nicht loswerden, bei digitaler Bildung nicht vorankommen oder im Bereich IT-Sicherheit so angreifbar sind, alles das hat mit Datenschutz nichts zu tun“, so die Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss Digitale Agenda. SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex hat mit ihr gesprochen.